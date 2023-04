Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti, Flavio Insinna potrebbe essere sostituito da un famoso attore italiano a L’Eredità.

Secondo un rumor circolato in rete e lanciato dal settimanale Oggi, l’attore e doppiatore Pino Insegno sarà uno dei volti di punta dei palinsesti Rai della prossima stagione e, sempre secondo il settimanale, al conduttore potrebbe essere affidata addirittura la conduzione de L’Eredità, il celebre quiz show attualmente condotto da Flavio Insinna.

Flavio Insinna

Flavio Insinna e l’addio a L’Eredità: l’indiscrezione

Pino Insegno diventerà il nuovo volto a timone de L’Eredità? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente nelle ultime ore e in tanti si chiedono cosa ci sia di vero. Al momento ovviamente la vicenda non è confermata e non è dato sapere se davvero Insinna dirà addio allo show e se sarà proprio il famoso attore e doppiatore a sostituirlo come conduttore.

Lo scorso settembre Insegno è salito sul palco di Piazza del Popolo a Roma per l’ultimo appuntamento della campagna elettorale di Giorgia Meloni e da quel momento hanno iniziato a circolare sempre più indiscrezioni in merito a un suo maggiore coinvolgimento nella programmazione Rai. Addirittura si vocifera che l’attore potrebbe apparire anche nella prossima edizione del Festival di Sanremo, ma anche su questo al momento non vi sono conferme.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG