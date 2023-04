Ilary Blasi si è confessata senza filtri in vista della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ma ha commesso una terribile gaffe.

Ilary Blasi si è confessata con il settimanale Chi ora che una nuova edizione dell’Isola dei Famosi è ormai alle porte, e ha confessato anche quale sarebbe la sua opinione su alcuni dei naufraghi che sono stati scelti per il cast del reality show. A sorpresa la showgirl ha commesso uno scivolone sul conto di Fiore Argento, la sorella dell’attrice Asia Argento e figlia del regista Dario Argento.

“Io non sapevo che avesse una sorella, non si parlava mai di lei. Ha la stessa voce di Asia ma è bionda e sembra più tranquilla, curiosa ma timorosa. È particolare”, ha affermato.

Ilary Blasi

Ilary Blasi: lo scivolone su Fiore Argento

Ilary Blasi ha conquistato il pubblico italiano grazie alla sua spontaneità e non è stata da meno per lo scivolone commesso senza malizia nella sua intervista a Chi. La conduttrice ha svelato cosa penserebbe anche degli altri naufraghi del reality show e tra questi vi è l’ex suora Cristina Scuccia.

“È giovane e ha già fatto scelte radicali: dal convento all’Isola è un attimo! Non va sottovalutata, ha le idee chiare”, ha affermato la conduttrice. In tanti non vedono l’ora di sapere come se la caverà la conduttrice ella nuova edizione del programma tv e per la prima volta dopo il suo addio allo storico marito, Francesco Totti.

