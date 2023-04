Dopo alcuni giorni dalla fine del GF Vip, Oriana Marzoli è tornata a parlare dell’esperienza vissuta e dei singoli ex compagni della Casa…

Sicuramente tra i “peperini” dell’ultima edizione del GF Vip, Oriana Marzoli è tornata a parlare dell’esperienza nella Casa più seguita d’Italia e lo ha fatto a Casa Chi. Nelle sue parole, il racconto di quanto vissuto con alcuni passaggi anche curiosi su Daniele Dal Moro, suo attuale fidanzato, ma anche su Antonino Spinalbese al quale si era avvicinata inizialmente…

Oriana Marzoli e l’esperienza al GF Vip

Oriana Marzoli

Nel corso dell’intervista Oriana Marzoli ha subito parlato della sua attualità con Daniele Dal Moro con il quale sembra davvero inseparabili dopo la fine del GF: “Abbiamo fatto di tutto. Non mi sono fermata con il lavoro e sono abbastanza distrutta. Con Daniele non ci siamo mai staccati da quando sono uscita dal reality. Ci troviamo bene”.

Sull’esperienza nella Casa e il rapporto con gli altri concorrenti: “Io pensavo che Antonino fosse in un modo in realtà era completamente in un altro. Daniele pensavo fosse in una maniera e invece”.

Sulla vittoria di Nikita: “Ho fatto i complimenti a Nikita, proprio in diretta. Solo che in quel momento mi sono sentita un po’ rifiutata, posso dirti la verità? Appena le ho detto ‘auguri’ neanche mi ha guardato. Neanche un abbraccio. Sono passati tutti davanti a me senza considerarmi. Ma figurati non mi interessa niente. Alla fine si vede come sono le persone. Appena una vince il reality esce fuori la verità. Era quello che sentivo io, su come era fatta lei”, ha concluso la modella facendo riferimento alla vincitrice del programma e sottolineando come occorra anche spegnere le polemiche ora che tutto si è concluso.

Di seguito anche i post Instagram di Chi con l’intervista all’ex gieffina:

