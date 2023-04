Veline, amiche, socie ma poi la fine di tutto. Il rapporto tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis torna a far parlare…

Sono state il volto di Canale 5 come Veline di Striscia La Notizia, poi hanno preso inizialmente la stessa strada ma alla fine il loro rapporto si è chiuso lasciando l’amaro in bocca, probabilmente, ad entrambe. Stiamo parlando di Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis il cui legame continua a far parlare anche dopo svariati anni dalla loro “rottura”. La conduttrice bionda, ad Oggi, è tornata proprio su questo argomento spiegando come stanno le cose.

Maddalena Corvaglia e l’amicizia con Elisabetta Canalis

Maddalena Corvaglia

“Le amicizie, come gli amori, a volte hanno semplicemente un inizio e una fine”. Con questa frase Maddalena Corvaglia ha parlato del rapporto tanto chiacchierato con Elisabetta Canalis.

La verità, secondo l’ex Velina bionda, è una sola: “Non abbiamo mai litigato, ma è inutile accanirsi nel voler prolungare un affetto. Meglio voltare pagina e conservare il bello e il bene, e ce ne è stato tanto, che ci siamo regalate”.

Insomma, tra le due ex amiche le cose sono semplicemente andate a scemare col passare del tempo con vite e obiettivi diversi cosa che ha portato entrambe a non avere più nulla in comune come, invece, era stato in precedenza.

Oggi la Corvaglia ha lasciato Milano e vive a Palma di Maiorca con la figlia Jamie, nata dal matrimonio poi finito con Stef Burns. Proprio questa decisione aveva fatto molto parlare: “Non sono fuggita dall’Italia, è il mio paese e lo amo profondamente. Una scelta meditata a lungo e che ha come scopo quello di perseguire un stile di vita più semplice e autentico”, ha spiegato la donna.

Di seguito anche un recente post Instagram di Striscia la Notizia con le due ex Veline in occasione del compleanno della bionda:

