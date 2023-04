Un anniversario molto triste, quello della scomparsa di Alex Baroni. Giorgia lo ha ricordato con parole ricche di emozione.

Era il 13 aprile del 2002 quando Alex Baroni ha detto addio a questo mondo. Una giornata davvero triste per il mondo della musica e che oggi, come ogni anno, viene ricordato da chi gli ha voluto bene. Tra queste persone anche Giorgia che era stata legata all’uomo sentimentalmente. La cantante ha voluto dedicare una pensiero dolcissimo sui social.

Giorgia ricorda Alex Baroni

Giorgia

Un incidente in moto aveva portato Alex Baroni a perdere la vita il 13 aprile del 2002. In quell’occasione tra le prime persone che era accorse in ospedale da lui c’era stata Giorgia che era molto legata, anche sentimentalmente, all’artista.

La loro storia d’amore si era conclusa poco prima di quei fatti tragici ma il loro legamente era ancora molto forte. In queste ore, la cantante ha voluto ricordare l’ex collega a lei ancora tanto caro con delle parole struggenti pubblicate su Twitter.

“Oggi è l’anniversario di un maledetto giorno”, ha esordito la donna. “Il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano”. Una frase che lascia intendere come sia difficile per le persone che hanno voluto bene a Baroni andare avanti ogni anno, specialmente quando si arriva a questa data sofferta.

Di seguito il post Twitter della cantante che ha già raccolto tantissimi commenti d’affetto da parte di fan, utenti vari e molti personaggi dello spettacolo che evidentemente sono rimasti molto legati ad Alex e non hanno alcuna intenzione di dimenticarlo:

oggi è l’anniversario di un maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti e

i ricordi no, restano. 💙 — giorgia (@Giorgia) April 13, 2023

