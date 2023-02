Alex Baroni tra i più grandi della musica italiana: ecco chi era l’artista che con la sua voce continua a far sognare milioni di italiani, anni dopo la sua sconvolgente morte.

Alex Baroni è stato uno dei più grandi interpreti della musica italiana, cantautore dalla voce e dal talento inarrivabili. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia, dalle canzoni – come l’indimenticabile Cambiare – all’amore per la collega Giorgia, fino al dramma che lo ha visto morire, a soli 35 anni, dopo un terribile incidente stradale avvenuto proprio quando cavalcava l’onda di un grandioso successo…

Chi era Alex Baroni e dove viveva?

Alex Baroni, all’anagrafe Alessandro Guido Baroni, è nato a Milano sotto il segno del Capricorno, il 22 dicembre 1966, e viveva a Roma dove è morto, il 13 aprile 2022, a seguito di un gravissimo incidente stradale.

La sua straordinaria voce la ricordiamo in brani di successo come Onde e Cambiare, impressi nella storia della musica come perle di rara bellezza.

La vita privata di Alex Baroni

Si conoscono diversi dettagli della vita privata di Alex Baroni, anzitutto sulle sue origini. Figlio di Gianni Baroni, professione fisico, e Marina Marcelletti, professione matematica, avrebbe ereditato dai genitori proprio la passione per la scienza (così il fratello minore, Guido Baroni, nato lo stesso giorno del cantautore, il 22 dicembre, ma due anni dopo, nel 1968) e si sarebbe laureato in Chimica a Milano.

Parallelamente al lavoro come docente della stessa materia in vari istituti tecnici, Alex Baroni ha coltivato il suo amore per il canto finendo per farne un percorso di successo. All’età di 17 anni si sarebbe avvicinato seriamente alla musica, dopo un incidente in moto in cui avrebbe rischiato la paralisi e che lo avrebbe costretto a letto per molti mesi.

Alex Baroni e Giorgia: l’amore e l’addio

La storia di Alex Baroni si intreccia con quella di Giorgia Todrani, nota nel mondo della musica semplicemente come Giorgia, sua compagna per diversi anni prima della morte. Ancora oggi le cronache rosa lo ricordano come ex fidanzato di Giorgia, sottolineando ad ogni occasione il profondo rapporto e l’intesa che li avrebbe tenuti uniti anche dopo la fine della loro relazione.

Alex Baroni e Giorgia sono stati una coppia dal 1997 al 2001, e anche se si erano lasciati sono rimasti sempre legati da un filo che la cantante ha sottolineato sia sui social sia a Verissimo: “Alex, figlio, fratello, amico, compagno e Artista irripetibile. Il tempo non cancella niente” aveva scritto Giorgia in una delle sue Instagram Stories per ricordarlo a 20 anni dalla scomparsa.

Nel 2019, nel salotto di Silvia Toffanin, Giorgia aveva raccontato del suo “crollo totale” dopo la morte di Alex Baroni: “Non avevamo finito di dirci le cose e questo mi ha insegnato a non lasciare in sospeso nulla. Dovevamo dirci altre cose…“. A lui, nel 2002, Giorgia ha dedicato uno dei suoi brani più celebri, il capolavoro Gocce di memoria.

La morte di Alex Baroni, incidente nel 2002

La morte di Alex Baroni è avvenuta il 13 aprile 2022. Nel pomeriggio del 19 marzo precedente, a Roma, l’artista fu coinvolto in un terribile incidente stradale mentre percorreva la circonvallazione Clodia in sella alla sua moto, e le sue condizioni si rivelarono immediatamente gravi.

Baroni fu poi ricoverato in stato di coma irreversibile nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito, spegnendosi 25 giorni più tardi. Aveva 35 anni e quel momento segnò nella sua famiglia e nella ex fidanzata Giorgia quella che lei stessa ha dipinto come “una voragine interiore”.

Altre 2 cose da sapere su Alex Baroni

– Nel suo passato artistico, il ruolo di corista per famosi artisti poi diventati suoi colleghi nell’olimpo dei grandi della musica italiana, tra questi Eros Ramazzotti…

– Era un grande tifoso dell’Inter.

