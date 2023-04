Come sta Silvio Berlusconi? L’ultimo bollettino medico diffuso dal Dottor Zangrillo è rassicurante: c’è un “costante miglioramento”.

Silvio Berlusconi è ricoverato da quasi dieci giorni presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Il Dottor Zangrillo, tramite l’ultimo bollettino medico diramato alla stampa, ha utilizzato parole rassicuranti: l’ex premier è in “costante miglioramento“. Vediamo come sta il leader di Forza Italia.

Come sta Silvio Berlusconi? L’ultimo bollettino medico è rassicurante

Da circa dieci giorni, Silvio Berlusconi è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia è stato costretto a ricorrere alle cure del nosocomio a causa di una infezione polmonare sviluppatasi nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica, di cui soffre da circa 2 anni. L’ex premier, stando all’ultimo bollettino medico, è “in costante miglioramento“. Il Dottor Zangrillo ha dichiarato: “Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria“.

Anche se Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva, può ricevere le visite da parte di familiari e amici. Dai figli Luigi, Pier Silvio e Marina all’ex moglie Veronica Lario, passando per l’attuale suocero Orazio Fascina: tutti sono al capezzale di Silvio. Al momento, è bene sottolinearlo, non si parla di dimissioni. Molto probabilmente, l’ex premier resterà in terapia intensiva fino a quando le sue condizioni fisiche non saranno tornate stabili.

Come sta Silvio Berlusconi? Parla il figlio Pier Silvio

Qualche giorno fa, Pier Silvio ha così parlato delle condizioni di salute di suo padre: “E’ in ambito intensivo quindi questa è una cosa che va tenuta in considerazione. Sta migliorando ma i medici mi dicono che è in un ambito intensivo“. Il compagno di Silvia Toffanin, però, ha aggiunto che il genitore ha seguito la partita di Champions League tra Milan e Napoli, dettaglio che ha rincuorato i seguaci del leader di Forza Italia. Berlusconi junior, uscendo dall’Ospedale San Raffaele, si è fermato con i giornalisti e ha dichiarato: “L’ho trovato di buon umore, è un esempio. Papà pensa già in prospettiva“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG