Rumors dopo l’annuncio della sospensione con effetto immediato di Non è l’Arena, programma condotto da Massimo Giletti.

Ha lasciato tutti sorpresi la notizia della sospensione con effetto immediato da parte di La7 della trasmissione ‘Non è l’Arena‘ condotta da Massimo Giletti. Lascia ancora di più a bocca aperta l’indiscrezione che sta circolando in queste ore e che è stata ripresa via social anche da Selvaggia Lucarelli relativamente alla presenza delle forze dell’ordine in casa del giornalista e conduttore.

“Forze dell’ordine in casa da Giletti”: i rumors

Massimo Giletti

Come anticipato, ha lasciato di stucco la notizia della sospensione da parte di La7 del programma ‘Non è l’Arena’. Adesso, però, arrivano nuovi rumors che riguardano nello specifico il suo conduttore.

Sui social, a riportare importanti indiscrezioni è stata Selvaggia Lucarelli che nelle sue stories Instagram ha scritto: “Nelle redazioni si rincorre da un’ora la notizia che ci sarebbero le forze dell’ordine in casa di Giletti, nonché in alcuni uffici amministrativi”.

Al momento non ci sono conferme o smentite sulla questione e per questa ragione il condizionale resta d’obbligo.

Bisognerà aspettare dei nuovi comunicati stampa da parte dei diretti interessati per comprendere al meglio cosa stia realmente accadendo.

Di seguito un vecchio post Instagram del programma che non dovrebbe più andare in onda:

La sospensione di Non è l’Arena

Solamente pochi minuti prima delle indiscrezioni su Giletti, era giunta la notizia ufficiale della sospensione da parte di La7 del programma ‘Non è l’Arena’ che “da domenica prossima non sarà in onda”.

Particolare riferimento anche al conduttore nel comunicato divulgato dall’azienda dove viene ringraziato “per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione” e per il quale viene riferito che resterà “a disposizione”.

