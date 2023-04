Colpo di scena a La7: la trasmissione di Massimo Giletti ‘Non è l’Arena è stata sospesa. La decisione e cosa succede.

La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma ‘Non è l’Arena‘ condotto da Massimo Giletti. La decisione è ufficiale e avrà inizio fin da subito e per la precisione da domenica prossima quando il programma non andrà in onda. A renderlo noto è stata la stessa emittente di Urbano Cairo. Ecco cosa sta succedendo.

Non è l’Arena sospesa: la decisione di La7

Massimo Giletti

Come anticipato, La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma ‘Non è l’Arena‘, condotto da Massimo Giletti. Nel comunicato con cui si dà tale annuncio, la rete scrive che la trasmissione “da domenica prossima non sarà in onda”.

Particolare riferimento anche al conduttore che viene ringraziato “per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”. Il giornalista, si legge nella nota, “rimane a disposizione dell’azienda”.

Il talk show era giunto quest’anno alla sesta edizione e aveva debuttato sulla rete diretta da Andrea Salerno nel 2017, dopo la fine de ‘L’Arena’, storico programma di Rai1 in onda alla domenica pomeriggio, cancellato in extremis dai palinsesti dall’allora direttore generale Mario Orfeo.

Al momento non sono stati resi noti i motivi di tale notizia e decisione a sorpresa ma qualcuno vocifera che ci possa essere una rottura tra La7 e Giletti a causa di alcuni contatti avuti dal giornalista torinese con la Rai per un possibile ritorno nella rete. Va ribadito si tratti, ad oggi, solo di ipotesi non confermate anche perché proprio nel comunicato viene specificato come il giornalista sia comunque a disposizione aldilà della cessazione del suo programma.

Staremo a vedere se nelle prossime ore verranno dati utleriori aggiornamenti a proposito.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram proprio della trasmissione:

Riproduzione riservata © 2023 - DG