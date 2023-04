Le anticipazioni della seconda puntata di Luce dei tuoi occhi 2: ecco che cosa vedremo nell’episodio in onda su Canale 5.

Ogni mercoledì, in prima serata, su Canale 5 è il momento di Luce dei tuoi occhi 2. La prima puntata è andata in onda mercoledì 12 aprile 2023 ma la stagione è lunga: sei puntate per un totale di dodici episodi che terranno incollati gli spettatori fino al 17 maggio. Se siete curiosi di scoprire cosa accadrà nella prossima puntata non vi resta che continuare a leggere questo articolo: ecco le anticipazioni di Luce dei tuoi occhi 2.

Luce dei tuoi occhi 2: le anticipazioni della puntata 2

Nella puntata di Luce dei tuoi occhi 2 che va in onda mercoledì 19 aprile 2023 su Canale 5 vedremo Diana sconvolta dopo aver appreso la verità riguardo alle sue origini: non vuole e non riesce ad accettare la sua identità. Confusa, la ragazza finisce nel turbine delle droghe pesanti e finisce per mettere in pericolo la sua stessa vita.

Per fortuna di Diana, Emma ed Enrico riesco a trovarla prima che sia troppo tardi e a chiamare i soccorsi. Diana in ospedale si riprende ma inizia a nutrire un sentimento di sempre maggiore ostilità sia nei confronti di Emma che in quelli di Petra.

Nel secondo episodio della seconda puntata di Luce dei tuoi occhi 2 potremo vedere Diana che, dopo essersi riprese, decide di tornare in accademia. Qui però trova un ambiente ostile con Vicky che si scaglia contro di lei e arriva a minacciarla di rivelare a Emma un segreto che la riguarda. Diana sempre essere disposta a qualsiasi cosa pur di fermarla, nel frattempo Petra si trova in grave pericolo: qualcuno vuole ucciderla.

Luce dei tuoi occhi 2: il cast della serie TV

I protagonisti principali di Luce dei tuoi occhi, come detto in precedenza, sono Anna Valle e Giuseppe Zeno, che interpretano rispettivamente Emma ed Enrico. Nel cast troviamo poi anche Luca Costa, Valentina Coasta, Miranda Leoni, Sofia Romano, Anita Guerra, Martina Fontana, Alessia Lovato.

