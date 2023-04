Le anticipazioni della terza puntata di Rocco Schiavone 5: ecco che cosa vedremo nell’episodio in onda su Rai 2.

Dopo le prime due puntate della quinta stagione, mercoledì 19 aprile 2023 va in onda su Rai 2 la terza puntata di Rocco Schiavone 5 (ricordiamo che gli episodi di questa stagione sono in totale quattro). Che cosa vedremo nella prossima puntata? Se siete curiosi di scoprire su quale caso vedremo indagare il vicequestore interpretato da Marco Giallini, che cosa accadrà nel corso dell’episodio, non vi resta che continuare la lettera: ecco le anticipazioni della puntata 3 di Rocco Schiavone 5.

Rocco Schiavone 5: le anticipazioni della terza puntata

Il titolo della terza puntata di Rocco Schiavone 5 è Vecchie conoscenze. La prima vecchia conoscenza con la quale il protagonista deve vedersela è Sebastiano: dopo aver riallacciato i contatti, decide di aiutarlo ad attraversare il confine con la Svizzera.

Marco Giallini

E in Svizzera, seguendo alcune tracce, Rocco Schiavone scopre che potrebbe nascondersi il boss Enzo Baiocchi, a cui da diverso tempo dà la caccia. Ci sarà poi un grande colpo di scena riguardante il boss perché, anticipando le mosse di tutti, si mette in contatto con il Pubblico Ministero Baldi e gli propone di incontrarlo.

Per quale motivo Enzo Baiocchi vuole vedere e parlare con Baldi? Perché collaborando con le forze dell’ordine spera di trarre dei vantaggi per lui: il boss sostiene di avere dei documenti scottanti tra le proprie mani che potrebbero interessare la polizia. Ma…

Rocco Schiavone 5: il cast

Come detto in precedenza, a interpretare il ruolo di Rocco Schiavone è come sempre Marco Giallini, nel cast di Rocco Schiavone 5 troviamo poi anche Ernesto D’Angelo, Claudia Vismara, Gino Nardella, Francesco Acquaroli, Massimo Race, Filippo Dini, Massimo Olcese e Miriam Dalmazio. Quest’ultima sostituisce Isabella Ragonese nella parte di Marina, la moglie del protagonista.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG