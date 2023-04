Ecco dove vedere la Bobo TV in streaming per non perdersi i commenti calcistici di Vieri, Cassano, Adani e Ventola.

E’ nata durante il lockdown per il Covid nel 2020, da quel momento è diventato un vero e proprio fenomeno che ha appassionato sempre più tifosi e appassionati di calcio: parliamo della Bobo TV. Chiunque segua il calcio ne ha almeno sentito parlare, anche perché durante i Mondiali del 2022 è andata in onda anche sui canali Rai ma soprattutto perché dei commenti di Christian Vieri, Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola se ne parla sempre di più (anche per le polemiche che scatenano). Ma vediamo ora dove vedere la Bobo TV in streaming.

Dove vedere la Bobo TV in streaming

Come detto in precedenza, durante il Mondiale in Qatar nel 2022 abbiamo potuto vedere la Bobo TV su Rai 1 o in streaming su RaiPlay, quella però è stata solamente una parentesi speciale per la Coppa del Mondo.

Christian Vieri

La Bobo TV si può vedere in streaming su Twitch, la piattaforma streaming molto utilizzata da sempre più utenti che permette agli utenti di creare contenuti di vario tipo ma anche agli utenti di poter interagire con le dirette attraverso commenti o donazioni.

Attenzione però, non va cercato su Twitch un canale dal nome Bobo TV, quello è solamente il nome del format ideato da Christian Vieri per il proprio canale Twitch che è ChristianVieriOfficial. Basta collegarsi a questo sito e si possono vedere tutte le puntate della BoboTV, sia quelle in dirette che quelle più vecchie.

In ogni puntata della BoboTV Christian Vieri, Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola parlano delle varie partite sia di campionato che di coppa ma spesso interagiscono anche con vari ospiti, ex calciatori o allenatori che raccontano aneddoti di vario genere.

