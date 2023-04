La definivano la “mamma della minigonna”. Pesante lutto per la moda con la morte della storica stilista all’età di 93 anni.

Una brutta notizia ha colpito in queste ore il mondo della moda. A 93 anni, infatti, è morta Mary Quant, la nota stilista che era definita da tutti come la “mamma della minigonna”. Un lutto davvero pesante per tutto il settore con la news che è stata confermata da un comunicato della famiglia.

Lutto nella moda: morta Mary Quant

Lutto

Mary Quant è morta serenamente nella sua casa del Surrey all’età di 93 anni. Ad annunciarlo in data odierna, come detto, la sua famiglia che l’ha ricordata come “una delle stiliste più note a livello internazionale del 20esimo secolo e un’eccezionale innovatrice degli Swinging Sixties”. La donna apprì il suo primo negozio Bazaar in Kings Road nel 1955 e con il suo talento e creativo ha rapidamente fornito un contributo unico alla moda britannica.

Proprio Bazaar era uno dei pochissimi negozi di Londra che offriva ai clienti un’esperienza di shopping completamente diversa da ogni altra: restava aperto fino a tardi e metteva sempre a disposizione dei clienti musica e drink gratuiti. Si trattava di un luogo di ritrovo per le donne di quegli anni.

Nata l’11 febbraio 1930 a Blackheath, un sobborgo di Londra, la donna era diventata un’icona nel campo della moda e veniva ricordata come l’inventrice della minigonna, uno dei capi più caratteristici della Swinging London degli anni ’60.

Di seguito anche un post Instagram che ricorda la donna:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG