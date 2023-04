Il dolcissimo annuncio arriva dai social: la coppia nata dalla trasmissione Matrimonio a Prima Vista ha visto nascere il primo figlio.

Sono la prima coppia del noto programma Matrimonio a Prima Vista a “vantare” questo traguardo importantissimo: la nascita di un figlio. Stiamo parlando di due ragazzi che fin da subito erano stati apprezzati per il loro modo di fare e la grande sincerità. Si tratta di Martina Pedaletti e Francesco Muzzi diventati rispettivamente mamma e papà della piccola Aurora.

Matrimonio a Prima Vista: l’annuncio della coppia

neonato piedini

“Benvenuta Aurora, bella di papà. Sembra un sogno dal quale non vorrei mai svegliarmi”. Sono state queste le bellissime parole di Francesco Muzzi su Instagram per annunciare la nascita della sua bimba. Il ragazzo che aveva preso parte a Matrimonio a Prima Vista sposandosi con Martina Pedaletti ha voluto condividere tutta la sua gioia per il lieto evento con tanto di foto e filmati.

“3440 grammi di amore puro. Ti stavamo aspettando tanto, e ora che sei qui, non sembra neanche vero. Sei così piccola, ma sei la cosa più bella del mondo….9 mesi e sei uguale a tuo padre”, ha ancora scherzato il neo papà della bambina.

Sui social sono presenti, come detto, tantissimi post – video e foto – che riguardano l’arrivo della neonata dove è possibile apprezzare anche il grande affetto che la coppia nata nel famoso programma ha ottenuto da parte di amici, fan e telespettatori.

Una bellissima notizia per i due che adesso inizieranno l’ennesima avventura della loro vita, forse, la più bella e importante: quella di essere genitori.

Di seguito anche alcuni post Instagram della coppia di neo genitori:

Riproduzione riservata © 2023 - DG