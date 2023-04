Nuove scintille ad Amici, tutta colpa di una maggiore difficoltà aggiunta ad un guanto di sfida da parte della maestra Celentano…

Non mancano le sorprese nel daytime di Amici di Maria De Filippi. In vista del Serale di sabato, la maestra Alessandra Celentano ha deciso di aggiungere una difficoltà al guanto di sfida precedentemente assegnato alle due ballerine Isobel e Maddalena. Le due hanno la possibilità di cantare oltre che ballare durante la coreografia…

Amici, la Celentano mette in crisi le ballerine

Alessandra Celentano

Come anticipato, non mancano le sorprese nel daytime di Amici in vista dell’appuntamento del sabato per il Serale. Infatti, a destare particolare curiosità e a far storcere il naso è stata un’aggiunta ad un guanto precedentemente assegnato. Infatti, in chiave danza, la maestra Alessandra Celentano ha voluto mandare una lettera con una richiesta, per la verità “libera” alle due ballerine Maddalena e Isobel.

Di cosa si tratta? La prof ha proposto, visto il tipo di ballo e di prova (sulle note di ‘All the Jazz’), di cantare durante l’esibizione per rendere tutto lo spettacolo ancora più avvincente.

Chiaramente è una difficoltà evidente, per una e per l’altra allieva messe decisamente in crisi.

La prima ad esprimersi sulla situazione è stata Maddalena: “No, non lo faccio. Non è quello che voglio fare e non lo faccio. Non so cantare e non ho una bella voce”, ha sentenziato la ragazza. “Perché devo rovinare il mio ballo per cantare…”.

Dello stesso avviso, più o meno, anche Isobel: “No so. Sicuramente è difficile. Ma io posso decidere? Davvero non lo so cosa fare. Voglio provare oggi”.

Staremo a vedere cosa faranno le due ragazze con questa nuova difficoltà.

Di seguito anche il post Instagram del programma con la novità sul guanto:

