Torna a parlare con i suoi seguaci social Chiara Nasti che su Instagram ha spiegato di aver avuto qualche recente disavventura…

Sempre diretta e senza peli sulla lingua Chiara Nasti che parlando con i suoi fan su Instagram in queste ore ha avuto modo di raccontare alcune disavventure avute di recente senza entrare nel dettaglio. Poi, tra le altre cose, anche la conferma della data delle nozze con Mattia Zaccagni che già era stava svelata, sebbene non ufficialmente.

Chiara Nasti, le parole su Instagram e la data delle nozze

Chiara Nasti

“Ciao a tutti, come state? Scusate per l’assenza e se in questo periodo non sono stata proprio presentissima ma non mi sono successe cose bellissime”, ha esordito Chiara Nasti nelle sue stories Instagram. “Mettiamola così. Ormai in giro ci sono i trogloditi e gli zingari che tutto quello che prendono, ovviamente, il karma esiste e ne compreranno tutte medicine. Mi dispiace dirlo ma è così. C’è gente di mer*a in giro. Poi vabbé mi è venuta febbre, sinusite. Qualsiasi cosa. Però, per fortuna, arriveranno cose bellissime”.

Il tutto con l’aggiunta nella storia di una didascalia: “Mah non ne voglio neanche parlare. Tanto le cose materiali si ricomprano”.

Infine, come anticipato, non manca il lato dolce della giovane influencer che ha confermato le indiscrezioni sulla data delle nozze con Zaccagni prevista per il 20 giugno 2023 con tanto di dedica al futuro marito: “Grazie per l’uomo che sei, per tutto quello che fai per noi e per tutte le soddisfazioni che ci dai e che ci continuerai a dare. Con te mi sento davvero felice e al sicuro e non potrei provare sensazione migliore: sento che il nostro legame è indistruttibile. Grazie per tutto il rispetto che mi porti che al giorno d’oggi non è assolutamente un concetto da sottovalutare. Amo il tuo essere così leale, onesto e umile. Ti amo, anzi, io e Thiago ti amiamo”.

Di seguito, invece, un tenero post Instagram dell’intera famiglia nel giorno di Pasqua con tanto di auguri:

