Torneranno a vedersi diversi ex concorrenti del GF Vip: l’annuncio di Giaele De Donà sui social che ha destato tanta curiosità.

Dopo la conclusione del GF Vip, alcuni concorrenti torneranno ad incontrarsi. Non è ancora dato sapere chi ci sarà nella serata annunciata da Giaele De Donà ma qualche indizio sembra essere già arrivata dalla diretta interessata che sui social ha confermato la “reunion”.

Giaele De Donà, reunion con gli ex gieffini

Sofia Giaele De Donà

Una serata speciale con altri ex compagni di avventura. Giaele De Donà, in compagnia di Alberto De Pisis e Milena Miconi, ha annunciato una reunion post GF Vip. La ragazza ha spiegato di essere in viaggio, destinazione Roma, insieme ai due ex gieffini e che per la giornata odierna non vede l’ora di rivedere alcuni degli ex coinquilini. “Stasera ci sarà una reunion e ci divertiremo tantissimo”, le sue parole.

“Siete delle false, in case litigavate sempre mentre adesso è tutto “amore””, ha aggiunto in vece De Pisis facendo riferimento al rapporto tra la ragazza e la Miconi. Una frase che ha meritato l’immediata replica della più giovane ormai ex gieffina: “Io e Milena litigavamo perché lei diceva che in Casa non facevo nulla e non aiutavo a pulire”.

Dopo questa gag, comunque, sono stati in molti sui social a chiedersi chi ci sarà in questa reunion. Ci saranno tutti gli “Spartani”? Non resta che attendere ancora qualche ora e siamo sicuri che su Instagram i protagonisti non faranno mancare di aggiornare tutti con foto, storie e filmati.

Di seguito un recente post Instagram della ragazza dopo la fine del GF Vip nel quale aveva fatto un bilancio della sua esperienza sottolineando come sia stata qualcosa di molto bello e “unico”:

