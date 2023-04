La vacanza di Chiara Ferragni e Fedez a Dubai continua a far discutere. Nuove critiche per il recente pasto della nota influencer.

Nel bene o nel male, Chiara Ferragni e Fedez fanno sempre discutere. In modo particolare nelle ultime ore, a far tanto parlare la vacanza di famiglia in quel di Dubai. Nello specifico a scatenare malumori e tante critiche è stato uno degli ultimi pasti della nota imprenditrice digitale che si è gustata una cotoletta decisamente… costosa.

Chiara Ferragni, bufera social per il costo della cotoletta a Dubai

Chiara Ferragni

Se nelle scorse ore i due volti noti dei social avevano fatto parlare per il costo del resort di Dubai nel quale alloggiano, il Bulgari Resort, ora è in particolare Chiara Ferragni a far parlare per via di un pasto molto molto caro che si è concessa: una cotoletta.

No, nessun errore. Stiamo parlando davvero di una cotoletta alla milanese con l’unica precisazione: si tratta di quella mangiata al ristorante Bulgari Niko Romito, il locale che lo chef tre stelle Michelin ha aperto nel lussuoso resort di Dubai dove la famiglia ha soggiornato.

Il suo costo? Qualcuno ha sparato la pazza cifra di 320 euro scatenando non poche critiche per la donna e in generale per la somma che sarebbe decisamente spropositata.

Ma la realtà è un altra. Infatti, quei 320 euro sono solamente un errore. Infatti, il prezzo del menu è espresso in valuta locale, cioè in dirham. In questo caso, come spiegato dal Corriere della Sera, quindi, il costo reale speso dai Ferragnez per l’alimento è di 80 euro circa, 78,84 per la precisione quindi in linea con i prezzi di Milano e degli altri Bulgari hotel.

Di seguito anche un recente post Instagram della coppia nel giorno di Pasqua proprio da Dubai e dall’Hotel prestigioso:

