Un nuovo tatuaggio per Blanco che per un’occasione speciale ha deciso di mostrare a tutti il nuovo disegno sul suo corpo.

Messe da parte le polemiche per i fatti avvenuti a Sanremo 2023, Blanco torna a far parlare di sé per la sua musica. In questo caso, per la precisione, per un nuovo tatuaggio dedicato, appunto, al suo ultimo lavoro. Di cosa si tratta? Del nuovo album in uscita…

Blanco, il nuovo tatuaggio è speciale

Blanco

Blanco è pronto a stupire col nuovo album dal titolo ‘Innamorato‘. Una parola evidentemente molto speciale che l’artista ha deciso di rendere indelebile sul proprio corpo. Ebbene sì, perché il nuovo tatuaggio di Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome del giovane cantante, fa riferimento esattamente al suo ultimo lavoro in uscita in queste ore.

Sui social, il ragazzo ha pubblicato un post dove è ritratto di spalle mentre mostra la sua schiena dove adesso si vede una grande scritta con la parola ‘Innamorato’. Il riferimento è proprio al nome del suo ultimo album di cui lo stesso cantante ricorda l’uscita nella didascalia: “Fuori a mezzanotte”.

Le immagini del nuovo tatuaggio sono già diventate virali con i fan che sono rimasti colpiti dall’ennesimo colpo di testa, questa volta del tutto innocente, del ragazzo.

Poche ore prima di far vedere la foto, Riccardo aveva mostrato nelle sue stories proprio un tatuatore professionista che stava disegnando sul suo corpo qualcosa. Svelato, adesso, di cosa si trattasse.

Non resta che aspettare l’uscita dell’album e ascoltare il suo lavoro.

Di seguito anche il post Instagram del giovane cantante con la foto del disegno scelto:

