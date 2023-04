In queste ore Elizabeth, madre di Julia Ituma, ha preso un volo per raggiungere Istanbul, città in cui è morta sua figlia.

La pallavolista Julia Ituma è scomparsa a 18 anni e le prime ipotesi sono quelle di un drammatico gesto volontario (la pallavolista sarebbe precipitata da una delle finestre dell’hotel in cui alloggiava con la sua squadra). Sua madre Elizabeth ha preso un volo per Istanbul perché ha intenzione di vedere con i propri occhi il luogo in cui ha trovato la morte sua figlia e, a La Repubblica, avrebbe espresso la propria disperazione e il proprio shock per quanto accaduto.

“Era così forte, non può essersi buttata da una finestra. Possibile che la sua compagna di stanza non abbia sentito niente? Io non sono ancora riuscita a piangere“, ha affermato.

Julia Ituma

Julia Ituma: la disperazione della madre

In tanti sono increduli per la notizia della scomparsa di Julia Ituma, la pallavolista dell’Igor Volley che, stando alle prime indiscrezioni, si sarebbe tolta la vita buttandosi da una delle finestre dell’hotel in cui alloggiava con la sua squadra di pallavolo a Istanbul, in Turchia. La madre della 18enne, ancora sotto shock, ha preso un volo per la Turchia per vedere con i propri occhi il luogo in cui ha perso la vita sua figlia.

Poche ore prima della tragedia Julia Ituma avrebbe parlato proprio con lei al telefono. “Mi ha detto: mamma, abbiamo perso. Io ho fatto due punti, ma la squadra ha fatto schifo”, ha dichiarato a La Repubblica Elizabeth, la mamma della pallavolista. Al momento sulla tragedia sarebbero ancora in corso accertamenti.

