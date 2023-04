Blanco si è scagliato contro la Rai dopo lo scandalo che lo ha visto protagonista sul palco del Festival di Sanremo.

Blanco si è attirato contro l’indignazione generale dopo che ha distrutto una scenografia sul palco dell’Ariston durante la sua esibizione a Sanremo 2023. A mesi di distanza dalla vicenda e a seguito delle sue scuse pubbliche, il cantante si è scagliato contro la Rai che, a suo avviso, avrebbe usato la questione a proprio vantaggio.

“La cosa veramente brutta non è stata quella dei calci alle rose. Ma il fatto che loro – tanti di loro, escluso Amadeus, che è stato buono – hanno giocato su questo incidente che ha fatto una hype incredibile a Sanremo. Hanno pensato di più a buttare mer*a su un ragazzo di vent’anni. Però intanto hanno intanto mangiato su questa cosa”, ha tuonato Blanco a Vanity Fair.

Blanco Sanremo 2023

Blanco contro la Rai per il caso di Sanremo

Blanco non ha digerito le modalità in cui, a suo avviso, sarebbe stato gestito dalla Rai il caso del putiferio da lui sollevato sul palco dell’Ariston, dove ha distrutto una scenografia di rose rosse sul palco perché non sarebbe riuscito a esibirsi correttamente a causa di un problema tecnico.

“Ho guardato per chiedere aiuto, poi mi sono rimesso la cuffia. Poi ho detto: non sento la voce, cosa che loro non hanno riportato perché sono dei para***i. Anzi, mi hanno detto: vai avanti. Loro ti dicono: basta che alzi la mano e si rifà. Non è vero, ci sono i tempi televisivi, tante cose. È una stron*ata”, ha dichiarato il cantante a Vanity Fair. In seguito al clamore suscitato dalla vicenda Blanco si era scusato pubblicamente per quanto accaduto.

