Wanna Marchi è tornata a dire la sua, senza peli sulla lingua, sui volti più famosi della tv di cui è stata ospite.

Dopo il successo ottenuto dalla serie Netflix ispirata alla sua storia, Wanna Marchi è stata ospite in numerosi programmi tv e, nelle scorse ore, è stata intervista al podcast Gurulandia dove, a sorpresa, ha svelato quali sarebbero i conduttori “più falsi” in tv secondo lei. L’ex Regina delle Televendite ha affermato che per lei sarebbero sostanzialmente falsi tutti i conduttori e che si “salverebbero” solamente Massimo Giletti e Francesca Fagnani (che ha definito “innocua”).

Wanna Marchi contro i conduttori tv

Wanna Marchi è tornata ancora una volta a far parlare di sé per via delle sue affermazioni su alcuni volti tv che, a suo dire, sarebbero “falsi”. L’ex Regina delle televendite non ha svelato a chi si sia riferita esattamente, ma ha dichiarato:

“Il conduttore più falso? Forse salvo Massimo Giletti, che ha saputo anche ridere di una cosa che disse mia mamma pesante quando fece un video dicendo che era un prete mancato e che aveva la parrucca. Tutti gli altri sono uguali. Tutti però hanno paura di questa Fagnani di Belve, non so perché“, ha affamato, e sempre sulla Fagnani ha aggiunto: “Guardate che lei è la più innocua di tutti, è proprio… innocua. In che senso? Sì che tra tutte è la più innocua“. Wanna Marchi ha anche precisato che avrebbe accettato di prendere parte ad alcuni programmi tv in qualità di ospite solo in cambio di cachet molto generosi.

