Joe Biden ha deciso di conferire alla popstar Lady Gaga il titolo di co-presidente del Comitato delle Arti e delle Discipline umanistiche e di cui fanno parte, oltre lei, numerosi altri personaggi che si sono distinti per le loro attività in campo artistico e culturale. Il comitato è un organo di consultazione relativo al campo delle Arti e voluto dallo stesso presidente americano (dopo che durante l’amministrazione del suo predecessore, Donald Trump, era stato sciolto).

Lady Gaga ha ricevuto un’importante onorificenza da parte del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che l’ha scelta come co-presidente del Comitato delle Arti e delle Discipline Umanistiche degli Stati Uniti.

Oltre alla famosa popstar (che ha recentemente finito di recitare sul set del secondo capitolo di Joker) fanno parte del comitato anche altri artisti di fama internazionale, come gli attori Jennifer Garner, George Clooney e la sceneggiatrice Shonda Rhimes. Il comitato rappresenta un organo di consultazione a cui il presidente può fare riferimento in ambito culturale ed è stato ripristinato dallo stesso Joe Biden dopo che, durante l’amministrazione Trump, era stato ordinato il suo scioglimento.

