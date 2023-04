La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sta procedendo a gonfie vele ma, a quanto pare, l’ex gieffino sarebbe alquanto geloso della fidanzata. In queste ore un fan ha infatti commentato una foto bollente condivisa da Antonella via social scrivendo: “Ma ne vogliamo parlare?”. Edoardo ha immediatamente risposto al commento scrivendo un secco e lapidario “no”.

Tra piccole scaramucce e scenate di gelosia sembra proseguire senza ostacoli la storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, che dopo la loro esperienza al GF Vip sono diventati inseparabili. In queste ore Edoardo ha anche “rimesso in riga” un fan della fidanzata che aveva lasciato intendere di esser rimasto senza parole difronte alla sua bellezza. Antonella avrà apprezzato il gesto del fidanzato?

I due hanno confermato di essere più felici che mai e di recente la Fiordelisi ha anche svelato di voler presto avere un figlio insieme a Edoardo. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e i fan dei social sono curiosi di sapere se la loro storia sia davvero destinata a durare.

