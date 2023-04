A Uomini e Donne Armando Incarnato ha avuto un acceso confronto con Maria e Gianni dopo le accuse a lui rivolte da Aurora Tropea.

Nei giorni scorsi Armando Incarnato, storico volto di UeD, è finito nell’occhio del ciclone per via di alcune accuse a lui rivolte da Aurora Tropea, che ha anche insinuato che lui abbia contattato altri programmi tv (come il Grande Fratello Vip). A seguito dei fatti Armando si è sfogato in lacrime e ha avuto un acceso confronto con l’opinionista Gianni Sperti. Maria De Filippi ha cercato di mediare tra i due.

“Non mi va di essere accusato, non ce la faccio più. Non ho fatto provini, non ho manager. Essere accusato di aver fatto cose che hanno fatto gli altri, no, non lo consento. Mi ferisce, mi fa male, mi fa sentire sporco. Non ho mai chiesto niente, non ho mai usato gli altri, non ho mai tagliato le gambe a nessuno. Io sono stato utilizzato, questa cosa mi fa male. Voglio essere pulito”, ha dichiarato Armando tra le lacrime.

Armando Incarnato in lacrime: la risposta di Maria De Filippi

Gianni Sperti ha affermato ancora una volta di non credere alle parole di Armando Incarnato che, secondo lui, avrebbe fatto di tutto per ottenere visibilità. Difronte alle lacrime del cavaliere Maria De Filippi ha invece cercato di mediare e, su sua insistenza, ha fatto sapere che chiamerà Il conduttore Alfonso Signorini (per sapere se Armando si sia veramente candidato al GF Vip) pur credendo alla sua versione dei fatti. L’episodio ha diviso il pubblico tv e in tanti, sui social, hanno affermato di non credere ad Armando. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG