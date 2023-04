Vladimir Luxuria ha svelato alcuni retroscena su come sarebbe Ilary Blasi dopo il suo divorzio da Francesco Totti.

Vladimir Luxuria non ha nascosto la sua stima verso Ilary Blasi e, ora che sarà di nuovo al suo fianco all’Isola dei Famosi, ha svelato come sarà la conduttrice agli occhi del pubblico dopo la sua separazione dallo storico marito.

“Credo che la vivrà meglio, perché l’anno scorso, anche il fatto di tenerlo segreto, di non svelarlo, di viversi tutto da sola, anche nel periodo in cui maturava ancora di più tutto quello che è successo, se è riuscita a farlo l’anno scorso, figurati quest’anno”, ha confessato Luxuria a SuperGuidaTv.

Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria: la confessione su Ilary Blasi

Luxuria non ha fatto segreto di avere uno splendido rapporto d’amicizia con Ilary Blasi e di recente ha svelato quando avrebbe compreso che il matrimonio tra la showgirl e suo marito Francesco Totti fosse giunto definitivamente al capolinea. L’opininista ha ribadito la sua ammirazione verso la conduttrice e ha anche affermato cosa avrebbe provato per lei dopo le ultime vicende che hanno interessato la sua vita privata (e in particolare quanto lei e Totti cercarono di mettere a tacere le voci attorno alla loro separazione).

“Di Rispettarla. Perché io penso sempre che le persone non si devono sentire forzate a raccontare cose molto intime, devono decidere come e quando farlo. Quindi ho rispettato ovviamente i suoi tempi“, ha confessato Luxuria, che dal 17 aprile sarà di nuovo all’Isola dei Famosi al fianco dell’altro opinionista, Enrico Papi.

