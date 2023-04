Retroscena sulla rottura tra Totti e Ilary Blasi: Vladimir Luxuria aveva capito tutto in un preciso momento. Ecco quando. Le sue parole.

Interessante retroscena svelato da Vladimir Luxuria a proposito della crisi, poi diventata separazione in modo ufficiale, tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Parlando a Gente, l’attuale opinionista de L’Isola dei Famosi, ha raccontato di essersi accorta dei problemi molto prima dell’annuncio ufficiale del divorzio da parte dei due volti noti.

Vladimir Luxuria sapeva della crisi Totti-Blasi prima dell’annuncio

Vladimir Luxuria

Intervistata da Gente in vista della ormai prossima partenza de L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha avuto modo di rivelare di aver compreso dei problemi tra Totti e la Blasi molto prima dell’annuncio ufficiale della separazione. La donna ha raccontato il momento esatto in cui capii tutto: “Però una volta le chiesi un video di Totti per la mia nipotina Giulia, tifosissima della Roma, e lei mi guardò dritta in faccia con uno sguardo triste. In quell’attimo capii tutto. Non che c’era un’altra, ma che erano in crisi seria”.

Spostandosi poi sul reality show di cui è opinionista, proprio accanto alla Blasi, conduttrice, Luxuria ha aggiunto: “Intanto ti fa vedere posti bellissimi e ti fa sognare dal tuo divano. Poi c’è la voglia un po’ sadica di vedere come se la cavano con la fame e le difficoltà i personaggi privilegiati che siamo abituati a vedere sempre ben truccati, vestiti e pettinati. Che opinionista sono? Sto attenta alle dinamiche, colgo tutto”.

E sul rapporto con Ilary: “Mi piace lavorare con Ilary: è simpatica, schietta, non se la tira. Subito dopo la puntata si metteva una delle sue tutone e ci ritrovavamo in camerino a mangiare patatine e a bere un bicchiere di vino”.

Di seguito anche il post Instagram de L’Isola dei Famosi con l’annuncio dei due opinionisti:

