La canzone che Edoardo Donnamaria ha scritto e dedicato ad Antonella Fiordelisi ha commosso sua madre. Sui social il racconto.

Sono ancora protagonisti dei social e dei fan che li hanno seguiti per tanti mesi al GF Vip. Stiamo parlando di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, anche se in questo caso a prendersi la scena è stata la mamma del ragazzo. La signora, infatti, si è commossa ascoltando la canzone – ‘Il cielo stanotte’ – che il figlio ha dedicato alla sua fidanzata.

Edoardo Donnamaria, la mamma si commuove per la canzone

Edoardo Donnamaria

Nelle scorse ore, Edoardo Donnamaria aveva raccontato a tutti i suoi seguaci social che era in uscita una canzone che lui aveva voluto scrivere e dedicare alla fidanzata Antonella Fiordelisi.

Il pezzo, dal titolo ‘Il cielo stanotte’ è diventato disponibile alla mezzanotte del 4 aprile ed è stato subito ascoltabile su Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music.

La canzone, però, è finita anche in radio e proprio questa situazione ha commosso sua madre. L’ex gieffino ha postato una storia sul proprio profilo Instagram in cui si vede appunto la mamma che mentre ascolta la canzone si commuove, anche se per non mostrare le lacrime indossa gli occhiali da sole e finge di muoversi e canticchiare. Proprio questo comportamento ha permesso al volto di Forum di scrivere: “Mia mamma che fa finta di non piangere la prima volta nella vita che mi sente in radio”.

Insomma, aldilà di quella che può essere la bellezza della canzone e la dedica evidemente innamorata per la fidanzata Antonella, la madre di Edo si è commossa per quello che è stato il traguardo del figlio, arrivato appunto alla radio con un suo brano.

Intanto la relazione nata al GF tra i due ragazzi, va detto, prosegue a gonfie vele con i fan dei Donnalisi molto felici di come i due fidanzatini si stanno comportando.

Di seguito quello che era stato l’annuncio con un post Instagram in merito alla canzone:

Riproduzione riservata © 2023 - DG