In vista della partenza di StraMorgan, programma condotto da Morgan, l’artista ha spiegato i “no” illustri ricevuti.

Morgan è pronto a tornare in tv con un suo programma dal titolo ‘StraMorgan‘. Si tratta di uno show, ovviamente, basato sulla musica e che andrà in onda su Rai 2 per quattro puntate. La trasmissione ha già fatto parlare per quelli che sono stati due “no” illustri da parte di due ospiti – Madame e Marco Mengoni -che hanno declinato l’invito. A parlarne è stato proprio l’artista e conduttore nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma.

Morgan e i no di Madame e Mengoni al suo programma

Morgan

In vista della partenza del suo programma, l’artista ha spiegato: “Ringrazio la Rai per la fiducia che non era scontata”.

Un passaggio anche sui rumors relativi ai cantanti che hanno detto di no. In questo caso Morgan ha confermato: “Madame so perché non è venuta, perché si è incavolata con me quando ho detto che se la tirava, dimostrando evidentemente che avevo ragione. L’ho conosciuta recentemente, mi è piaciuta, ha un pensiero contorto e noir che mi avrebbe fatto piacere comprendere”.

In tal senso, sul secondo nome di chi ha rifiutato l’invito, arriva l’ulteriore certezza: “Lei e Marco (Mengoni ndr) hanno fatto bene a non venire, forse avrebbero trovato di fronte a sé qualcosa che non sono pronti ad affrontare, ovvero l’autenticità della musica. Io una chance gliel’ho data e l’invito resta aperto. Sono volenteroso di capire Mengoni, che conosco bene perché nasce con il mio imprinting, vorrei capire a che punto siamo, cantare con lui, capire. Io gli voglio bene, è un pezzo del mio cuore”.

Nelle quattro puntante dello show, il conduttore e il suo pianoforte saranno affiancati non soltanto da Pino Strabioli, ma anche dalla band del cantautore milanese e dall’orchestra composta da giovani talenti provenienti dai Conservatori italiani, diretti dal Maestro Angelo Valori, Direttore d’Orchestra dal Conservatorio di Pescara.

Di seguito, invece, il post Twitter di Rai 2 con un simpatico video per il lancio del programma:

