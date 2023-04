Ad Amici spazio dedicato al pensiero della critica nei confronti degli allievi. Durissima la reazione di Wax alle parole nei suoi confronti.

Momenti di tensione ad Amici di Maria De Filippi nel corso del daytime odierno. In casetta, la conduttrice ha letto insieme agli allievi alcuni pensieri della critica e dei giornalisti. In particolare hanno fatto parlare quelli verso Wax che ha reagito in modo furioso.

Amici, critiche a Wax: la reazione furiosa

Maria De Filippi

Daytime particolare quello andato in scena in data odierna ad Amici. Maria De Filippi ha letto agli studenti i pensieri della critica. Non per tutti è arrivato un giudizio e, soprattutto, non per tutti è stato positivo.

Se in generale quasi tutti i ragazzi hanno ricevuto critiche e complimenti – vedasi Aaron criticato per la troppa aggressività, Ramon per la poca trasparenza delle emozioni e Cricca per essere “solo” da 6,5 – a far discutere sono state le parole verso Wax.

Su giovane cantante, infatti, sono arrivati giudizi molto duri: “Smarrito, sabbia nel letto”, sono alcune delle aprole che maggiormente spiccano da parte dei giornalisti.

Il ragazzo non ha accettato le osservazioni e ha reagito molto duramente: “Non mi interessa di questa gente. Loro dicono quello che vogliono e anche io”, ha detto. “Non me ne frega nulla di loro. Quando la gente mi parla in questo modo, io non ci lavoro. Che vadano a fare in c**o. Non mi interessa cosa dicono”.

Anche quando i compagni hanno cercato di calmarlo, le cose non sono andate bene con il giovane che ha scelto di andare via per un po’ dalla stanza dove erano tutti riuniti.

Di seguito i post Instagram del programma con le critiche rivolte a Wax e la sua furente reazione:

