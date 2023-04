Il primo incontro, il numero di telefono e la convivenza. Pierpaolo Pretelli ha raccontato diversi aspetti del suo rapporto con Giulia Salemi.

Si racconta a Novella 2000 Pierpaolo Pretelli e lo fa svelando alcuni particolari del suo rapporto d’amore con Giulia Salemi che, va detto, dopo un attimo di “crisi”, sembra essere tornato ai fasti di una tempo. Il volto della tv ha raccontato come i due si sono conosciuti con tanto di aneddoto sullo scambio dei numeri di telefono.

Pierpaolo Pretelli: il primo incontro con Giulia e la convivenza

Nel corso dell’intervista, Pretelli ha raccontato sulla relazione con Giulia: “La nostra è una storia al contrario: è nata con una convivenza! Ora conviviamo a Milano, ma paradossalmente stavamo più insieme nella casa del Grande Fratello che adesso”.

Il motivo è presto detto: Giulia Salemi si divide per lavoro tra Roma e Milano e entrambi sono molto impegnati, specialmente nel weekend. Ad ogni modo i due trovano il tempo per stare insieme come ha confermato il ragazzo: “Questo ci porta a desiderare di vederci quando siamo distanti. La magia del rapporto è abbastanza alimentata”,

Interessante anche un aneddoto rivelato sul vero primo incontro tra i due arrivato prima dell’esperienza al GF dove, a tutti gli effetti, è poi nata la loro storia: “Quando siamo usciti dal reality li abbiamo ritrovati (i numeri ndr) e ci abbiamo scherzato: io avevo memorizzato il suo contatto come “Giulia Milano” e lei mi aveva nominato “Pierpaolo Velino”, alla luce della mia partecipazione a Striscia la Notizia”.

“Il nostro legame ci ha fatto crescere, maturare. Lei è molto più donna, più sicura di sé, ma non solo da un punto di vista professionale, anzi. In particolare mi spiazza a livello umano. Fa dei ragionamenti profondi e da lei mi ritrovo a prendere esempio. Per fortuna, però, come me non ha perso la leggerezza: ci piace scherzare e ci prendiamo molto in giro”.

Di seguito anche un recente post Instagram della coppia durante la festa di compleanno della Salemi:

