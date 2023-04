Aggiornamenti ìn merito alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti dopo i rumors su un presunto assegno rifiutato dalla showgirl.

Si torna a parlare della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti che nelle scorse ore aveva visto un nuovo capitolo aggiungersi alle ormai note vicende. Si era parlato di un presunto assegno di mantenimeno proposto dall’ex capitano della Roma per i figli tra i 12 e i 15 mila euro al mese. Un’offerta che sarebbe stata rifiutata dalla conduttrice. Ora, il dietrofront ufficiale con gli avvocati della showgirl che si sono espressi facendo chiarezza.

Ilary Blasi e Francesco Totti, parlano gli avvocati della donna

Ilary Blasi

Come noto, tra Ilary Blasi e Francesco Totti è il corso il procedimento giudiziario che porterà allo scioglimento ufficiale del loro matrimonio. Questa situazione sta portando nel corso delle settimane a tantissime notizie sul loro conto.

Una di queste ha portato appunto gli avvocati della donna ad esprimersi. “La Signora Blasi non ha mai rifiutato un assegno di 15 mila euro al mese per i figli, anche perché il Signor Totti non ha mai offerto alla moglie cifre di quell’ordine. Ancora una volta si tenta di dare un’immagine della signora Blasi in contrasto con quella reale, oltretutto in un momento così delicato del procedimento di separazione”.

La nota dei legali della conduttrice, pubblicata dall’edizione di Roma di Repubblica, fa riferimento, come detto, alla presunta offerta che Totti avrebbe rivolto all’ormai ex moglie per il mantenimento dei figli.

A quanto pare, però, si era trattato solo di rumors infondati. Una volta stabilito il futuro dei figli, però, ci sarà da risolvere tutta la questione economica, a partire dalla villa da 1400 metri quadrati dell’Eur.

Staremo a vedere se nelle prossime ore ci saranno ulteriori vicende e replica in tal senso.

Di seguito un vecchio post Instagram della conduttrice:

