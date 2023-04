Alessandro Preziosi ha trovato l’amore! Il noto attore, presto 50enne, è stato pizzicato dai fotografi di Diva e Donna in dolce compagnia di quella che è evidentemente la sua nuova fidanzata. Di chi si tratta? Di una splendida donna per altro molto famosa…

Nuovo amore, come detto, per il noto attore napoletano. Diva e Donna ha pizzicato Preziosi a scambiarsi un tenero bacio con Delfina Delettrez Fendi, 36enne nota designer ed erede della famiglia Fendi. La conferma è arrivata appunto dagli scatti condivisi sul noto media di gossip che mostra la forte ntesa tra i due.

Dopo una lunga relazione con Rossella Zito, madre del figlio Andrea Eduardo, l’attore si era legato a Vittoria Puccini, sua collega, fino al 2010. Dal loro amore era nata una figlia, Elena, che oggi ha 17 anni.

Adesso, invece, ecco Delfina Delletrez Fendi che 16 anni fa aveva avuto una figlia con l’attore Claudio Santamaria, oggi felicemente sposato con la madre di sua figlia, Francesca Barra. I

La donna aveva poi avuto altre relazioni tra cui quella nota con Nico Vascellari, da cui ha avuto due gemelli.

Adesso, invece, il nuovo amore che sembra essere sbocciato e a cui auguriamo le migliori cose per il futuro.

Di seguito il post Instagram di Diva e Donna con le foto del bacio che conferma la relazione e la felicità dei diretti interessati:

