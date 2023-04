Conduttore e vero e proprio showman, Alessandro Cattelan sta avendo grande successo nello spettacolo. Eppure la tv era il suo piano b…

Una lunga intervista a Fanpage.it per Alessandro Cattelan, noto conduttore tv, che ha spiegato diversi aspetti anche inediti della sua vita, privata e lavorativa. Dalla passione per il calcio che lui stesso avrebbe voluto far diventare il proprio mestiere, fino alla tv e non solo.

Alessandro Cattelan: la tv, Sanremo e non solo

Alessandro Cattelan

Si parte subito dal suo ruolo in tv e come conduttore. Cattelan, in questo caso, spiega: “Il mio modo di fare provoca una distanza con il pubblico? Può essere però non ci posso fare niente. Non è una scelta, è un modo di essere. La cosa sicuramente ha affascinato alcuni e probabilmente allontanato qualcun altro, che magari mi trova un po distante, snob, freddo? Non lo so, possono essere vere entrambe le cose”.

“Se io mi sento distante dal pubblico? No, io per niente. Cioè anche all’interno di questo stile, comunque, gli ingredienti che uso e di cui parlo a me sembrano più terra terra possibile. Se passo per un intellettuale, vuol dire che questo Paese ha un problema enorme e probabilmente ce l’ha”.

A proposito del suo successo, però, il presentatore ha raccontato: “Se avevo un piano B a questa vita? No, avevo un piano A. Questo è il mio piano B, cioè la tv è il mio fallimento. Io volevo fare il calciatore e poi purtroppo non ce l’ho fatta. Lì non veniva apprezzato l’essere sexy”.

Capitolo Sanremo. Cattelan ha raccontato di aver rivalutato il Festival. Prima lo seguiva molto con la madre, poi, crescendo aveva perso interesse. E ora… “Da quando sono nate le figlie, sto più a casa e ho ricominciato a guardare un po di tutto. Anche Sanremo, sì. In un primo momento ero sempre un po’ in imbarazzo perché ne riconoscevo l’importanza ma avevo perso l’interesse nei confronti di ciò che era diventato.Negli ultimi anni sono stati talmente bravi, sia Baglioni che Carlo Conti e poi bravissimo Amadeus, che l’hanno reso di nuovo una roba figa”.

E sulla possibile conduizione: “Quindi se me lo chiedessero oggi, accetterei molto volentieri”.

Di seguito, invece, un simpatico post Instagram del conduttore durante la sua trasmissione:

