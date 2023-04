In attesa di dare alla luce il quarto figlio, Beatrice Valli ha fatto capire che le previsioni della data per il parto erano un po’ errate.

Si mostra sorridente, ansiosa di diventare, ancora, mamma Beatrice Valli sui social. La splendida influencer ed ex volto di Uomini e Donne non vede l’ora di dare alla luce il suo quarto figlio e ammette che, a quanto pare, le previsioni sulla data dell’arrivo del bebè non erano state corrette.

Beatrice Valli in attesa del parto

Beatrice Valli

Beatrice Valli non ha ancora partorito e insieme a Marco Fantini attendono l’arrivo del bebè con trepidazione. L’influencer, alcuni giorni fa, aveva raccontato alle sue fan di avere eseguito alcuni calcoli secondo il calendario lunare.

In teoria da quello che aveva fatto intendere, con l’arrivo della luna piena del 6 aprile, sarebbe dovuto arrivare il momento tanto atteso del parto.

Così non è stato e la donna ci ha scherzato su sui social con alcune stories che hanno fatto appunto riferimento alla luna piena e alla sua pazienza ormai finita.

Dopo essersi fatta un selfie allo specchio in camera sua, la Valli ha scritto: “Siamo ancora qui”, con tanto di emoticon con le lacrime dalle risate.

Va detto che, nonostante la data evidentemente errata del parto, la donna non si è assolutamente buttata giù e ha sempre mostrato una grande ironia per questo momento che, comunque sia, dovrebbe arrivare nel brevissimo periodo.

Beatrice è impaziente di conoscere la sua bambina, così come lo è papà Marco. I due, a quanto pare, dalle ultime ecografie non hanno avuto modo di vederla in quanto era sempre girata e, di conseguenza “nascosta”.

Curioso, poi, come la coppia non abbia ancora scelto il nome da dare alla piccola. Sembrano essere quattro le preferenze: Matilda, Blu, Celeste e Alba. I due hanno detto che aspetteranno di vederla e poi decideranno come chiamarla. Staremo a vedere…

Di seguito, invece, un recente post Instagram proprio dell’influencer con il suo pancione:

