Curioso episodio durante il concerto di Eros Ramazzotti: un “regalo” per il nipotino del cantante. Anche mamma Aurora ha apprezzato.

Si è tanto parlato dell’arrivo del figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, così come della reazione dei neo nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Ed è proprio a proposito di quest’ultimo che arriva un curioso siparietto nel corso del recente concerto dell’artista a Roma. Dal pubblico è arrivato un regalo, o più semplicemente, un pensiero per il nipotino che ha fatto reagire anche la neo mamma.

Eros Ramazzotti, al concerto spunta un “regalo” per il nipotino

Eros Ramazzotti

Come spesso accade durante i concerti, i fan di cantanti o band si organizzano con tatuaggi, magliette e anche striscioni per omaggiare gli artisti che salgono sul palco. Anche nel caso di Eros Ramazzotti, in un certo senso, è accaduto lo stesso.

In realtà, come vi abbiamo anticipato, il pensiero è stato verso il nipotino del cantante: Cesare Augusto, figlio di Aurora.

Infatti, appeso alla ringhiera degli spalti del Palazzo dello sport, era oresebte un grande cartellone con scritto “Ave Cesare” e poi la data di nascita in numeri romani. Si tratta chiaramente di un regalo per il piccolo appena nato, nonché appunto nipote dell’artista.

Un gesto che non è passato inosservato e che è stato ripreso dai diretti interessati su Instagram.

“From Rome with love”, ha scritto mamma Aurora ricondividendo la storia Instagram di una delle persone presenti al concerto. Anche papà Goffredo ha commentato con “Grazie. Sto volando”.

Un pensiero davvero molto dolce che ha indubbiamente fatto piacere a tutta la famiglia, nonni e genitori compresi.

Di seguito anche un post Instagram con lo striscione che è stato poi consegnato, evidentmente, al neo nonno che è stato immortalato mentre commenta e ringrazia gli autori del cartellone molto carino:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG