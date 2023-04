Il 18enne canadese Harrison Gilks, che da mesi combatteva contro un tumore, ha tragicamente perso la sua battaglia contro la malattia.

I fan di TikTok piangono Harrison Gilks, la star di TikTok che combatteva contro una grave forma di cancro e che, proprio attraverso i social, aveva raccontato la sua battaglia contro malattia. Attraverso i social – dove in tanti gli stanno rivolgendo i loro messaggi d’affetto – il TikToker aveva svelato la lista dei suoi desideri incompiuti e che avrebbe cercato di realizzare nel caso in cui fosse guarito.

“Uscirò e farò un sacco di cose che ho sempre voluto fare, forse il paracadutismo, cose del genere”, aveva dichiarato.

Harrison Gilks è morto: i dettagli

I fan di Harrison Gilks su TikTok stanno esprimendo il loro cordoglio per la scomparsa del 18enne canadese che, negli ultimi mesi, aveva raccontato la sua battaglia contro la rabdomiosarcoma, un tipo di cancro molto aggressivo e che colpisce i muscoli. Attraverso i social il giovane aveva raccontato le sedute di cura affrontate per cercare di sconfiggere il male e aveva commosso i suoi fan svelando quali sarebbero stati i suoi progetti qualora fosse guarito. Negli ultimi mesi il cancro si era ripresentato e purtroppo, questa volta, non gli ha lasciato scampo.

“Questo non è il tipo normale di cose che pubblico, ma oggi ho scoperto di avere un cancro terminale. Sono stato libero dal cancro per un po’, ma sfortunatamente, è tornato”, aveva affermato commuovendo i fan di TikTok.

