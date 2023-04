Gloria Zanin, ex Miss Italia, ha confessato per la prima volta di aver incontrato un pedofilo quando aveva solamente 8 anni.

L’ex Miss Gloria Zanin ha confessato per la prima volta un retroscena inedito e drammatico vissuto quando era bambina e, dopo il catechismo, sarebbe stata presa e portata in un campo da uno sconosciuto, presumibilmente un pedofilo. Le sue lacrime e le sue urla di disperazione avrebbero indotto l’uomo a riportarla a casa, fortunatamente senza torcerle un capello.

“Si accostò a un campo, mi chiese di aiutarlo a slacciarsi i pantaloni. Poi se li slacciò da solo…Mi sono messa a piangere, gridavo: “Voglio la mia mamma, voglio la mia mamma”. Probabilmente ha avuto un barlume di lucidità o si è impietosito e non mi ha toccato. Mi ha detto: “Stai tranquilla, ti riaccompagno a casa, aiutami a rivestirmi”. A questo punto ho dei flash, in qualche modo si è ricomposto”, ha confessato l’ex Miss a Fanpage.

Gloria Zanin: il dramma dell’infanzia

Per la prima volta Gloria Zanin ha confessato il dramma vissuto quando, ad appena 8 anni, fu indotta da uno sconosciuto a salire sulla sua auto e fu portata lontana da casa, in un luogo isolato, dove lui le avrebbe potuto molestarla indisturbato.

L’ex Miss ha rivelato che per fortuna l’uomo, impietosito forse dalle sue urla di disperazione, la riaccompagnò a casa e che lei da quel momento non ricorderebbe con precisione cosa sia accaduto. Più tardi avrebbe affrontato la questione con uno psicologo e, pur avendo vissuto una vita normale, non ha nascosto di avere ancora paura a rientrare a casa tardi da sola e di aver provato ansia nel trovarsi a passeggiare in un luoghi isolati.

