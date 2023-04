Ospite dei The Pills l’ex suora Cristina Scuccia ha confessato come avrebbe detto al suo ex fidanzato di voler prendere i voti.

Prima di diventare suora Cristina Scuccia ha vissuto con la sua famiglia a Comiso, in Sicilia, e lì avrebbe avuto il suo primo fidanzato. L’ex talento di The Voice of Italy che nel 2020 ha deciso di dire addio ai voti ha confessato al canale Instagram dei The Pills come avrebbe svelato a questo ex fidanzato di voler diventare una suora.

“Percepiva che c’era qualcosa di diverso, ma non sapevo come l’avrebbe presa (…) Lui mi ha chiesto ‘ma non è che stai pensando di consacrarti?’ e io gli risposi ‘sì’ e lui mi rispose: ‘Ok va bene, se è Lui ti lascio andare'”, ha dichiarato la Scuccia, mentre Luigi Di Capua ha risposto ironico: “È un ragazzo nuovo piuttosto ingombrante”.

Cristina Scuccia: la confessione sull’ex fidanzato

L’ex suora Cristina Scuccia, che presto approderà all’Isola dei Famosi, si è raccontata a Luigi Di Capua e a Luca Vecchi dei The Pills e ha confessato come avrebbe interrotto la relazione con il suo ex fidanzato prima di diventare suora.

Nel 2020 l’ex concorrente di The Voice of Italy ha deciso di dire addio ai voti dopo aver vissuto una crisi spirituale e, negli ultimi mesi, avrebbe lavorato come cameriera in Spagna. Al canale dei The Pills Cristina Scuccia ha svelato alcuni retroscena su di sé e sulla sua vita privata, svelando anche le ragioni che l’avrebbero portata cambiare vita (cosa che le è valsa non poche critiche sui social).

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG