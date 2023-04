Tommaso Paradiso ha confessato di non aver mai avuto un rapporto con suo padre che, un’unica volta, avrebbe provato a contattarlo.

Per Tommaso Paradiso la sua famiglia è sempre stata composta unicamente da lui e da sua madre e, in un’intervista al Corriere della Sera, l’ex frontman dei Thegiornalisti ha confessato che in una sola occasione suo padre avrebbe tentato di mettersi in contatto con lui, commentando un suo post sui social. Il cantante, che non ha mai conosciuto il genitore, avrebbe deciso di non rispondere.

“Non l’ho mai conosciuto. Si è fatto vivo solo una volta, su Instagram. Io avevo messo una frase tratta da un mio brano, “Dr. House” (…) La frase che avevo postato era: “Ma forse cerco solo un padre”. Lui ha scritto sotto “Guarda che un padre tu ce l’hai”. Non ho mai risposto, non voglio farmi del male, non voglio cercare tormento. Non so cosa lui abbia fatto nella vita e il suo volto l’ho visto solo quella volta, quando sono risalito al suo profilo. Non ho provato emozioni. Lo schermo del cellulare raffredda, mette distanza. E poi ora non ho più paura del vuoto”.

Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso e il padre: il messaggio

Tommaso Paradiso si è confessato senza filtri con Il Corriere della Sera e, per la prima volta, ha raccontato di non aver mai avuto alcun rapporto con suo padre.

Il musicista è cresciuto con la sola madre che, a suo dire, per sopperire alla mancanza di una figura paterna sarebbe stata con lui particolarmente severa. I due oggi avrebbero uno splendido rapporto e per il cantante sua mamma sarebbe l’unico genitore a contare. Quanto al padre mai conosciuto Paradiso ha affermato di non aver cambiato idea sulla decisione di non cercare con lui un incontro.

