Gemma Galgani, Nicole Santinelli e Roberta Di Padua si sono scagliate alcune frecciatine infuocate fuori dallo studio di Uomini e Donne.

In alcune interviste al Magazine di Uomini e Donne le protagoniste del dating show hanno confessato separatamente a chi, tra i volti da loro meno apprezzati all’interno del programma, regalerebbero un uovo di Pasqua. Gemma Galgani ad esempio ha scagliato una stoccata contro Paola Ruocco e ha affermato che, se dovesse regalarle un uovo pasquale, al suo interno vorrebbe che fosse inserito il libro Diario dell’umiltà del Monaco Benedettino Benoit Standaert.

“Da Paola percepisco una tale ostilità che mi sembra quasi di poterla toccare con mano, e non ho mai ben capito il motivo”, ha affermato.

Uomini e Donne: le frecciatine di Gemma, Nicole e Roberta

Come Gemma Galgani anche la dama Nicole Santinelli si è confessata con il magazine di UeD e ha rivelato che non sopporterebbe la dama rivale Roberta Di Padua, ex fiamma di Riccardo Guarnieri.

“Non la sopporto e credo che i motivi della mia antipatia a questo punto siano abbastanza chiari. Vorrei farle trovare un libro: La comunicazione nonviolenta di Marshall Rosenberg, uno psicologo americano.(…) Cosa scriverei nel bigliettino? Spero che questa lettura possa aiutarti ad avere una conversazione serena, con un filo di logica o almeno un fondo di verità”, ha affermato senza mezzi termini.

La stessa Roberta Di Padua ha invece affermato a sorpresa che, tra i personaggi con cui sarebbe maggiormente in contrasto in studio, vi sarebbe Gianni Sperti. La dama ha anche confessato che secondo lei un po’ di cioccolato potrebbe addolcire l’opinionista e che, all’interno di un ipotetico uovo di Pasqua, farebbe inserire per lui un cuore. “Come sorpresa credo sceglierei un oggetto a forma di cuore proprio in contrasto con la sua freddezza. Gli scriverei di andare un po’ oltre i pregiudizi che ha nei miei confronti”, ha dichiarato.

