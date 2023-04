Silvio Berlusconi ha rotto il silenzio dopo il suo ricovero nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele.

Silvio Berlusconi ha trascorso la sua seconda notte in terapia intensiva e al momento sembra che stia reagendo positivamente alle cure a cui è stato sottoposto per la sua leucemia mielomonocitica cronica. In una telefonata intercorsa tra lui e il direttore de Il Giornale, Augusto Minzolini, l’ex premier avrebbe detto:

“È dura ma ce la farò anche questa volta”, e ancora: “Sono riuscito anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su”.

SILVIO BERLUSCONI

Silvio Berlusconi: le prime parole dopo il ricovero

Le notizie in merito alle condizioni di Silvio Berlusconi sarebbero lievemente positive e, nelle ultime ore, lo stesso Cavaliere avrebbe rotto il silenzio sul suo ricovero in terapia intensiva, reso necessario da alcuni problemi respiratori da lui sviluppati a causa della leucemia mielomonocitica cronica.

Al direttore de Il Giornale Berlusconi non avrebbe nascosto che la sua situazione sia difficile ma avrebbe anche affermato di essere certo di potersi riprendere. Nella giornata di ieri al San Raffaele sono giunti i suoi figli e l’insperabile fidanzata Marta Fascina, che gli è rimasta accanto difronte alle prove più difficili. Nelle ultime ore anche un ammiratore giunto persino da Gallipoli si è appostato fuori dall’ospedale per manifestare tutto il suo sostegno all’ex premier.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG