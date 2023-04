Il 31enne Marco Macrì ha sostenuto un viaggio di 10 ore per manifestare la sua solidarietà a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele.

Silvio Berlusconi è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele a causa di una leucemia mielomonocitica cronica e il 31enne Marco Macrì, suo fervente sostenitore, ha intrapreso un viaggio di 10 ore per raggiungere l’ospedale e manifestargli tutto il suo sostegno. Difronte al nosocomio Macrì ha appreso uno striscione dedicato al Cavaliere e ha promesso che resterà difronte all’ospedale fino a quando lui non verrà dimesso.

SILVIO BERLUSCONI

Silvio Berlusconi: il fan Marco Macrì al San Raffaele

Le notizie in merito alle condizioni di salute di Silvio berlusconi hanno allarmato molti dei suoi sostenitori e nelle ultime ore i medici hanno fatto sapere che il Cavaliere starebbe combattendo da tempo contro una leucemia mielomonocitica e che, per questo, sarebbe stato sottoposto a chemioterapia. Il 31enne Marco Macrì ha deciso quindi di mettersi in viaggio da Gallipoli per raggiungere l’ospedale in cui è ricoverato l’ex Premier e manifestargli tutto il suo sostegno.

“In questi momenti ci vuole la presenza perché il presidente ha dato tanto al di là della politica, del calcio, proprio a livello umano, Silvio ha dato tanto. A differenza degli altri politici, possiamo chiamarlo per nome. È un amico, o almeno io lo considero tale”, ha dichiarato a Fanpage.it.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG