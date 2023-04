Secondo rumor diventati sempre più insistenti la storia d’amore tra Vincent Cassel e la modella Tina Kunakey sarebbe ai titoli di coda.

Dopo quasi 8 d’amore e la nascita di una figlia, Amazonie, Vincent Cassel e Tina Kunakey sarebbero in procinto di dirsi addio. Secondo il Daily Mail i due starebbero vivendo una crisi profonda e infatti dai canali social dell’attore sono sparite tutte le foto che lo ritraevano insieme alla top model. In precedenza Cassel era stato sposato con Monica Bellucci, ma anche in questo caso il matrimonio era stato un fallimento.

Vincent Cassel Tina Kunakey

Vincent Cassel cancella le foto con Tina Kunakey

Vincent Cassel non ha mai fatto segreto di esser stato travolto dalla passione per la modella Tina Kunakey, di 30 anni più giovane di lui. Dopo le nozze nel 2018 e la nascita della loro figlia, Amazonie, sembra però che la coppia abbia deciso di dirsi addio e infatti in queste ore dal profilo Instagram dell’attore sono state cancellate scrupolosamente solo le foto che lo ritraevano in compagnia della modella. Al momento la coppia non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda ma, secondo il Daily Mail, i due starebbero vivendo un periodo di crisi profonda e per questo avrebbero deciso di prendere strade separate.

L’attore ha già alle spalle il matrimonio finito con Monica Bellucci, madre delle sue prime due figlie. Secondo i rumor circolati all’epoca (e avvalorati dalle stesse dichiarazioni fatte dall’attrice italiana) la storia tra loro sarebbe naufragata a causa dei tradimenti ai danni dell’attrice.

