Dopo i rumor sulle presunte tensioni con l’ex marito, Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker è tornata a mostrarsi insieme a lui via social.

Tomaso Trussardi non ha pubblicato alcun messaggio sui social in merito alla nascita del primo nipote della sua ex, Michelle Hunziker, nonché primo figlio di Aurora Ramazzotti. Il silenzio dell’imprenditore è stato interpretato da molti come il segnale di un presunto gelo tra lui e la showgirl svizzera, ma a smentire la questione ci ha pensato la stessa Hunziker che, in queste ore, ha festeggiato insieme all’ex marito il suo 40 esimo compleanno. La showgirl ha dedicato a Trussardi anche un messaggio via social.

Michelle Hunziker e Tomaso trussardi

Michelle Hunziker: il compleanno di Trussardi

Michelle Hunziker non ha fatto segreto di voler continuare a formare una famiglia insieme al suo ex, Tomaso Trussardi, e in queste ore ha partecipato alla festa di compleanno organizzata dall’imprenditore per i suoi 40 anni (e che si sarebbe svolta in una lussuosa villa a Bergamo) e gli ha dedicato inoltre un tenero messaggio via social. “Happy Birthday Daddy”, ha scritto la conduttrice, che pochi giorni fa è diventata nonna del suo primo nipote.

Tomaso Trussardi non ha pubblicato alcun messaggio di auguri per Aurora Ramazzotti e il nuovo nato e, la mancanza di un suo gesto in merito alla vicenda, ha scatenato le ipotesi in merito a una sua presunta tensione con l’ex moglie.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG