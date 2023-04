Antonella Clerici ha confessato un retroscena sul suo speciale rapporto con la vedova di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan.

Antonella Clerici è stata molto legata a Fabrizio Frizzi e a sua moglie, Carlotta Mantovan, e dopo la scomparsa del celebre volto tv (avvenuta nel 2018 a seguito di un ictus) la conduttrice ha continuato a stare accanto alla vedova e alla sua bambina, Stella (che all’epoca della tragedia aveva solamente 4 anni). Al settimanale Oggi la conduttrice ha rivelato:

“Ci vediamo anche in vacanza. Lei è stata forte nel riprendere in mano la sua vita e Stella cresce bene. È una bambina bellissima di straordinaria intelligenza. Suona il pianoforte, canta. Credo sia destinata al mondo dello spettacolo. Somiglia a Fabrizio nel modo di essere”.

Carlotta Mantovan

Antonella Clerici: la confessione su Carlotta Mantovan

Antonella Clerici non ha fatto segreto di avere uno splendido rapporto con Carlotta Mantovan, che è stata sposata con uno dei suoi più grandi amici, Fabrizio Frizzi.

La conduttrice ha espresso tutta la sua ammirazione e il suo affetto per la giornalista e per la sua bambina, Stella, che oggi sono riuscite a trovare una nuova normalità dopo la tragica e straziante scomparsa del conduttore. Antonella Clerici è rimasta accanto a Carlotta Mantovan con la massima discrezione e le due hanno trascorso molte vacanze insieme alle loro due figlie (la Clerici ha avuto la sua, Maelle, insieme al suo ex, Eddy Martens).

Riproduzione riservata © 2023 - DG