Piero Chiambretti ha vinto la battaglia legale con la sua ex moglie in merito al mantenimento pattuito per la figlia avuta insieme.

Piero Chiambretti ha vinto in appello la battaglia legale contro la sua ex e pertanto il conduttore potrà dimezzare il contributo mensile per il mantenimento della figlia avuta insieme alla donna (Federica Laviosa) che da 3000 euro è stato fissato a 1500 euro. Una volta ascoltata la sentenza, il conduttore ha commentato la vicenda a La Stampa affermando: “Non sono né entusiasta né deluso. Queste sono sempre cose difficili, c’è di mezzo una bambina. Non c’è nulla da gioire”.

Piero Chiambretti

Piero Chiambretti: dimezzato il mantenimento alla figlia

Piero Chiambretti e la sua ex hanno ingaggiato una difficile battaglia legale a causa degli assegni di mantenimento che, per legge, il conduttore avrebbe dovuto versarle per la figlia avuta insieme. Lo showman aveva portato la sua ex in tribunale chiedendo la riduzione dell’assegno e, in appello, i giudici gli hanno dato ragione, dimezzando la cifra pattuita.

Dopo l’accaduto Chiambretti si è detto impassibile verso una vicenda che, senza dubbio, non ha reso facili i rapporti tra lui e la sua ex dopo la separazione. Il conduttore ha avuto nel 2011 la sua unica figlia, Margherita, proprio insieme a Federica Laviosa.

