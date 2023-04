Un ex compagno di liceo di Benedetta Porcaroli è stato condannato a 9 mesi di reclusione per aver picchiato un coetaneo che baciò l’attrice.

Al Liceo Visconti di Roma Benedetta Porcaroli, l’attrice diventata famosa per i suoi ruoli in Baby e La scuola cattolica, era considerata una delle ragazze più carine e desiderate e, quando nel 2015 avrebbe baciato un suo compagno di scuola durante una gita a Praga, un altro suo ex compagno di classe sarebbe stato accecato dalla gelosia.

Il giovane si sarebbe introdotto di notte nella stanza in cui alloggiava il rivale e lì si sarebbe accanito conto di lui che, a seguito dei fatti, avrebbe ricevuto una prognosi di oltre 30 giorni. L’aggressore è stato condannato a 9 mesi di reclusione e anche la scuola dovrà risarcire la vittima.

Benedetta Porcaroli: il bacio e la rissa al liceo

Benedetta Porcaroli è stata protagonista della contesa tra due suoi ex compagni del Liceo Visconti e oggi, a 8 anni dai fatti, il giovane aggressore accecato dalla gelosia è stato condannato a 9 mesi di reclusione. Con lui anche la scuola è stata condannata perché gli insegnanti non si sarebbero accorti di quanto accaduto e non avrebbero vigilato come dovuto.

Stando a quanto riporta il Messaggero all’epoca l’attrice, studentessa del Liceo in gita a Praga, si era avvicinata alla vittima scambiando con lui un innocente effusione e questo aveva finito per scatenare la reazione violenta dell’altro coetaneo.

