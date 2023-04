Arrivano già le prime indiscrezioni su chi potrebbe diventare prossimo tronista a Uomini e Donne. Il nome è una sorpresa (e un ritorno…).

Il prossimo tronista di Uomini e Donne potrebbe essere un volto noto che, appena pochi giorni fa, ha salutato, di nuovo il programma. Secondo le ultime indiscrezioni riprese da diversi media ma anche dalle “volontà” del pubblico della trasmissione di Maria De Filippi, pare che le quotazioni di Alessio Campoli siano in continuo rialzo.

Uomini e Donne, scelto il prossimo tronista?

Maria De Filippi

Ebbene sì. Alessio Campoli potrebbe tornare, di nuovo, a Uomini e Donne. Di recente il ragazzo è stato corteggiatore di Lavinia Mauro che lo ha portato fino alla scelta finale decidendo, però, di non andare avanti con lui ma con un altro uomo.

Il giovane ci è rimasto male ma, in un certo senso, forse, se l’aspettava: “Ovviamente mi dispiace non essere uscito da qua con lei, è chiaro. Però penso che una gioia, una soddisfazione anche per me arriverà. Avevo già un po’ metabolizzato il fatto che poteva andare così. Arrivavo in studio e vedevo le loro esterne e un po’ mi crollava tutto quello che avevo tirato su nell’esterna o durante la settimana. Perché vedevo delle cose che con me non c’erano”.

Ad ogni modo il ragazzo è sempre stato piuttosto sincero e leale e ha mostrato i migliori lati del suo carattere anche dopo l’amarezza per la sua non scelta: “L’ho sempre sentita vera”, ha detto su Lavinia.

Proprio questo suo essere semplice, leale e evidentemente “bravo ragazzo” potrebbe portarlo ad essere il nuovo tronista. Staremo a vedere. Ricordiamo che Campoli era già stato corteggiatore prima di Lavinia, quando era sceso per Angela Nasti.

Di seguito il post Instagram della trasmissione con i pensieri dell’ex corteggiatore che non è stato scelto da Lavinia:

Riproduzione riservata © 2023 - DG