Tanti utenti social hanno insultato Marcello Sacchetta, ballerino e volto di Amici di Maria De Filippi. Cosa è successo e la sua risposta.

Amici di Maria De Filippi è entrato nelle fasi caldissime del programma e lo si capisce dalla tensione degli allievi ma anche delle varie fanbase dei ragazzi che, dopo ogni puntata, anche del daytime, spesso si trovano a commentare e andare, come in questo caso, oltre. A fare le spese del superamento di certi limiti è stato Marcello Sacchetta, storico ballerino professionista del programma e ora anche conduttore tv, che nelle scorse ore si è trovato a giudicare i ragazzi nella danza e a fare una classifica. Una graduatoria che, evidentemente, non è piaciuta a tutti.

Marcello Sacchetta insultato dopo una puntata di Amici: cosa è successo

Marcello Sacchetta

Come detto, Sacchetta è stato “giudice” di una gara tra i ballerini della scuola di Amici andata in scena a teatro e mostrata in diretta nel daytime di mercoledì 5 aprile. Successivamente a quella messa in onda, il ballerino professionista e conduttore tv è stato investito da un’ondata di critiche e insulti.

A raccontare tutto è stato lui stesso su Instagram: “Sono tornato a casa da poco e ho letto alcuni tweet e commenti sulla puntata andata in onda oggi di. Ci sono alcune persone soprattutto di alcune fan base che si limitano alla classifica finale buttando via tutto il resto, come se non avesse importanza. Eppure ho detto molte cose, ho dato anche dei consigli costruttivi, per crescere, per migliorare. Quello però non è stato visto”.

“Io amo ogni genere di danza, soprattutto quando è fatta bene. Nel corso di quest’anno ho più volte elogiato i ragazzi perché sono molto talentuosi e io sono uno che i complimenti non li spreca, anzi. Non potrà mai andar bene a tutti una classifica perché ognuno ha i propri gusti e poi ognuno tifa chi gli par”e.

“Concludo dicendo che scrivere parolacce e insulti non fa di voi persone migliori o tecnici, non riempie d’orgoglio il vostro supportato anzi forse si vergognerebbe se lo sapesse. Siate più rispettosi ma soprattutto ascoltate!”.

Nel finale delle sue stories, Marcello ha fatto anche un riferimento ai fan del ballerino Mattia che, nella sua classifica, era stato messo in ultima posizione: “Rispondo ad alcune critiche ricevute da qualche mattacchione della fan base di Mattia: Al contrario di quanto dite a me lui è sempre piaciuto e lo dimostra il fatto che ai casting dell’anno scorso c’ero ancora io! Peace viva la danza. Viva il talento!”.

Di seguito anche il post Instagram della trasmissione con la classifica fatta dal professionista e poi anche le sue stories condivise su Twitter dal noto account Amici News:

